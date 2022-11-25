Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından etkili olan kuvvetli yağış ve rüzgar, sabah saatlerinde de devam etti.

[Fotoğraf: AA]

Dalgalar mendireği aştı

Bölgede etkili olan rüzgar sebebiyle balıkçılar denize açılamadı. Şiddetli dalga dolayısıyla balıkçı tekneleri limana demirledi.

Yüksekliği 5-6 metreyi bulan dalgalar, Zonguldak Limanı'ndaki mendireği aştı.

Soğuk ve yağışlı havanın gün boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.

[Fotoğraf: AA]