Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma 11:16Son Güncelleme: Kaynak: AA-İHA
Zonguldak'ta kuvvetli yağış ve rüzgar: Dalgaların boyu 6 metreyi buldu
[Fotograf: DHA]
Zonguldak'ta şiddetli rüzgar ve yağmur etkili oldu. Balıkçılar da kötü hava şartlarından dolayı denize açılamadı. Yağmurla birlikte Liman Caddesi’nde dalgaların boyu 5-6 metreyi buldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından etkili olan kuvvetli yağış ve rüzgar, sabah saatlerinde de devam etti.
[Fotoğraf: AA]
Dalgalar mendireği aştı
Bölgede etkili olan rüzgar sebebiyle balıkçılar denize açılamadı. Şiddetli dalga dolayısıyla balıkçı tekneleri limana demirledi.
Yüksekliği 5-6 metreyi bulan dalgalar, Zonguldak Limanı'ndaki mendireği aştı.
Soğuk ve yağışlı havanın gün boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Zonguldak
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