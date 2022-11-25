Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma 10:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunceli'de karda mahsur kalanların imdadına ekipler yetişti
Tunceli'nin Hozat ilçesinde yoğun kar nedeniyle bir araç yolda mahsur kaldı. Araçta bulunan 2 kişi ekiplerin yardımıyla kurtardı.
Kentte dün etkili olan sağanak, gece bazı yüksek kesimlerde kara dönüştü.
Kar kalınlığının yer yer 10 santimetreye ulaştığı Ovacık-Hozat kara yolunda da bir araç yolda mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve İl Özel İdaresi ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin çalışması sonucu, mahsur kalan araçtaki 2 kişi kurtarıldı.
Bölgede karla mücadele çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Tunceli Kar Yağışı
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