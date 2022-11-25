Şırnak İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın astsubaylar, Silopi İlçesi Ortaköy’de tarlada çalışan ve tandır başında ekmek pişiren kadınlara ‘Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde” İçişleri Bakanlığının Kadın Destek Uygulaması´nı (KADES) anlattı.

Kadınlara yönelik şiddet ve erken yaşta evliliğin engellenmesi için yoğun çaba sarf eden kadın komutanlar, Şırnak’ta şehir merkezlerinin yanı sıra köylerde tarlada çalışan kadınları da bilgilendiriyor.

Kadınlara KADES uygulamasını tanıttılar

Görevli personeller, erken yaşta yapılan evliliklerin yol açtığı problemlerle, kadına yönelik şiddet konusunda tarlada çalışan kadınlarla sohbet etti. Astsubaylar, kadınlara, aile içi şiddet gören veya şiddete maruz kalma ihtimali bulunanlara güvenlik güçlerinin kısa sürede ulaşabilmesi için İçişleri Bakanlığının KADES uygulamasını tanıttı.

Uygulamanın telefonlara indirilerek doğru kullanımı konusunda da bilgiler veren kadın komutanlar, kadınlara ve genç kızlara broşür dağıttı.

756 kadının telefonuna uygulamayı indirdiler

Daha sonra Ortaköy köy merkezine giden jandarma ekipleri, köyde karşılaştıkları kadınlara da bilgilendirmelerde bulundular. Tandır başında ekmek pişiren kadınlara KADES uygulamasını anlatan ekipler, kadınlarla beraber ekmek pişirdi.

İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği 2022 yılı içerisinde 1050 kadına bilgilendirme yaparken, 756 kadının telefonuna ise KADES uygulamasını indirmeleri sağladı.



