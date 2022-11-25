Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma 10:07Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Gaziantep merkezli FETÖ operasyonunda 14 gözaltı
[Fotograf: DHA]
Gaziantep merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerin yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY’nin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 14 şüpheli belirledi.
Şüphelilerin yakalanması için Gaziantep merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında arama yapılan adreslerde çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, 14 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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