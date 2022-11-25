İranlı turistlerin alışveriş yapmak ve eğlenmek için geldiği Van'da bu yıl turizm sezonu, verimli geçti.

Yaz aylarıyla birlikte kentteki otellerin doluluk oranı, yüzde 100'e ulaştı. Ekimde İran'da başlayan olaylar ise internetin kısıtlanması nedeniyle otel sahiplerini vurdu.

Yüzde 100'e ulaşan otellerdeki doluluk oranı, kasımda yüzde 30'a düştü. Kentteki otelcilerin yüzü, ‘muhteşem cuma’ ile yeniden güldü.

İranlı turistler, ünlü markaların indirimlerinden yararlanmak için kenti doldurdu. Turistler, gündüzleri alışveriş yapıyor, akşamları da eğlence mekanlarında eğleniyor.