Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma 09:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da zincirleme kaza: 4 araç birbirine girdi
Samsun'un Çarşamba ilçesinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. 4 aracın karıştığı kazada yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.
Sedat Ç. idaresindeki kamyonet, Samsun-Ordu kara yolu Sanayi Kavşağı'nda trafik ışıklarında bekleyen Alperen S'nin kullandığı otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil, önündeki Yüksel C'nin kullandığı otomobil ve Mevlüt Ş. idaresindeki otomobille çarpıştı.
Kazada, Alperen S'nin kullandığı otomobilde bulunan Muzaffer A, Döndü A. ve Kübra A. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Samsun Trafik Kazası
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