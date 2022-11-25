Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma 11:27Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Erciyes beyaza büründü: Kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı
[Fotograf: DHA]
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi, gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile beyaza büründü. Merkezde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.
Erciyes Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oluyor.
[Fotoğraf: İHA]
Dün gece saatlerinde başlayan ve dağ genelinde etkili olan kar yağışı sonrası bölge beyaz örtüyle kaplandı. Pistlerde kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu.
[Fotoğraf: DHA]
Kayseri'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle 3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı'nda başlayan kar yağışı, belirli aralıklarla sürüyor.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve karayolları ekipleri de yolların açık kalması için sürekli çalışıyor.
[Fotoğraf: DHA]
Etiketler: Kayseri Kar Yağışı
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