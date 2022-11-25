Erciyes Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oluyor.

[Fotoğraf: İHA]

Dün gece saatlerinde başlayan ve dağ genelinde etkili olan kar yağışı sonrası bölge beyaz örtüyle kaplandı. Pistlerde kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu.

[Fotoğraf: DHA]

Kayseri'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle 3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı'nda başlayan kar yağışı, belirli aralıklarla sürüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve karayolları ekipleri de yolların açık kalması için sürekli çalışıyor.

[Fotoğraf: DHA]