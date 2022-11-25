Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma 11:34Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İstanbul’un üzerini kara bulutlar kapladı
[Fotograf: İHA]
İstanbul'da beklenen yağış öncesi kentin üzerini kara bulutlar kapladı. Galata kulesi ve tarihi yarımadanın üzerine çöken bulutlar ilginç manzara oluşturdu.
İstanbul’da yağmur öncesi yağmur bulutlarının gökyüzünü kaplaması dron ile havadan görüntülendi.
Galata kulesi ve tarihi yarımadanın üzerine çöken bulutlar ilginç manzara oluştururken, özellikle Galata Kulesi’nin ile birlikte kara bulutların ilginç görüntüsü sonrası kısa süreli yağışlar etkili oldu.
Öte yandan İstanbul için bugünden sonra ise meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor.
Etiketler: İstanbul Hava Durumu Yağış Meteoroloji
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