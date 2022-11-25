Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma 14:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyarbakır'da kocasının bıçakladığı kadın KADES ile kurtuldu
Diyarbakır'da, ayrı yaşadığı kocası tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan kadın, KADES sayesinde kurtuldu.
Merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi'nde yaşayan G.M, 3 aydır ayrı yaşadığı eşi A.M'nin bıçaklı saldırısına uğradı.
Yüzüne aldığı bıçak darbesiyle yaralanan G.M. komşusuna sığınarak, Kadın Destek Uygulaması'ndan (KADES) yardım talebinde bulundu.
Olay yerine kısa sürede ulaşan polis ekipleri, A.M'yi yakaladı. G.M. ise 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
A.M'nin emniyetteki işlemleri sürerken, kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Diyarbakır KADES
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