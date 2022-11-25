Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma 15:05Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Midesinde uyuşturucu taşıyan 4 İranlı yakalandı
[Fotograf: İHA]
Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde midesinde uyuşturucu taşıdığı belirlenen 4 İran uyruklu şahıs tutuklandı.
Doğubayazıt ilçesinde yapılan çalışmalar çerçevesinde İran’dan Türkiye’ye giriş yaptığı tespit edilen İran uyruklu 4 şahıs, Hasankeyf Mahallesi Çevre Yolu Bulvarı üzerinde polis ekiplerince yakalandı.
Yakalanan şahısların Doğubayazıt Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesinde yapılan sağlık kontrollerinde vücutlarında yabancı cisimler olduğu tespit edildi.
Yapılan incelemelerde şüphelilerin midelerinde uyuşturucu taşıdıkları tespit edildi.
Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şahıslar, `uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama` suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: Ağrı Uyuşturucu
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