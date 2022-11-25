Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma 15:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'deki depremde minberi yıkılan camide cuma namazı kılındı
Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki 5,9 büyüklüğündeki depremde minberi yıkılan Cedidiye Camii'nde Cuma namazı kılındı.
Düzce'de 12 Kasım 1999'da meydana gelen afette de hasar gören Cedidiye Camii'nde imam, cuma hutbesini minberin sağlam kalan üç merdivenine çıkarak okudu.
Vatandaşlar, hasar tespit çalışmalarında sadece minberi yıkıldığı belirlenen camiyi, cuma namazında doldurdu.
Depremin ardından ilk cuma namazının kılındığı camide, yıkılan bölümün emniyet şeridiyle kapatıldığı görüldü.
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