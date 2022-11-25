Gültepe Mahallesi Esentepe mevkiindeki yapımı süren Necat Nasıroğlu Külliyesi'nin içinde yer alan cami inşaatının iskelesi çöktü.

Olay yerine çok sayıda polis ekibinin yanı sıra sağlık, itfaiye ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlisi sevk edildi.

[Fotoğraf: DHA]

1 kişi yaşamını yitirdi, 19 kişi yaralandı

İskelenin çökmesiyle 20 işçi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan biri kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Batman'da bir cami inşaatında iskelenin çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. pic.twitter.com/NjLtD1GTlG — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 25, 2022

Batman Belediyesi itfaiye ekiplerince iskelede mahsur kalan 2 işçi de kurtarıldı.

[Fotoğraf: DHA]

Ekiplerin, çöken iskeledeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Valilik, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Garnizon Komutanı Tuğgeneral İhsan Kaplan, İl Sağlık Müdürü Semih Canpolat ve AK Parti İl Başkanı Abdullah Akif Gür de olay yerinde incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.