Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma 16:10Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Okulda deney tüpü patladı: 3 öğrenci yaralandı
[Fotograf: DHA]
Büyükçekmece'de bulunan bir okulda öğrencilerin elinden düşen deney tüpü patladı. Vücutlarında yanıklar oluşan 3 öğrenci hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 11.00 sıralarında Tepecik Mahallesi'nde bulunan bir ortaokulda gerçekleşti.
Ders sırasında bir öğrenci elindeki deney tüpünü düşürdü. Patlayan deney tüpünün içindeki asit öğrencilerin üzerine sıçradı.
Okul boşaltılırken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunda hafif yanıklar olan 3 öğrenci hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekipleri yere dökülen kimyasalı temizledi.
Etiketler: İstanbul
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