İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 53 yaşındaki M.A'nın Kutuören Mahallesi'ndeki evine baskın düzenledi.

Evde yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 7 sikke, 5 yüzük, 2 mızrak ucu, 97 küçük boyutlu obje, hançer ile 50 gram kubar esrar, 42 kenevir tohumu ve bir kenevir bitkisi kökü, kafatası, hassas terazi, kurusıkı tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 3 dedektör ve silah fişekleri bulundu.

M.A, gözaltına alındı.