Valilikten yapılan açıklamada, hava şartları ve yoğun kar yağışından dolayı Bitlis merkez ve bağlı köylerde perşembe ve cuma günü olmak üzere 2 gün süre ile eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personellerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Van

Valilikten yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartları nedeniyle perşembe ve cuma günleri ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli Eğitim-Öğretim, Halk eğitim, Rehberlik Araştırma, Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezleri 2 gün daha tatil edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.