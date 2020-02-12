Hasan Hüseyin Türkoğlu, 2011-2015 yılları arasında MHP Osmaniye milletvekili olarak görev yapmıştı.

İyi Parti'nin de kurcuları arasında yer alan Türkoğlu'nun Meclis'teki cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda siyasetçi katıldı.

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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Lideri Devlet Bahçeli, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ve çok sayıda milletvekili de cenaze törenindeydi.

Türkoğlu'nun naaşı yarın öğle namazının ardından Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde toprağa verilecek.

