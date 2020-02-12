FETÖ'nün iş dünyası yapılanması içinde yer aldığı iddiasıyla iş adamı Faruk Güllü hakkında açılan davada savcı mütalaasını açıkladı.

Dava, İstanbul 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.

Mahkeme heyeti, aralarında Cumhurbaşkanlığı ve Ticaret Bakanlığı'nın da olduğu müştekilerin ve sanık avukatlarının son sözlerini aldı.

Verilen aranın ardından savcı mütalaasını açıkladı.

Savcı, sanık Faruk Güllü için "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 buçuk yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep etti. Kayyum atanan şirketlerin de müsaderesi istendi.

Faruk Güllü'nün davası, FETÖ'nün iş dünyası yapılanması TUSKON'a yönelik 86 sanıklı davadan, delillerin toplanması sebebiyle ayrılmıştı.