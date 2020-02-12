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Kastamonu'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kastamonu'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 6 kişi yaralandı.
Bülent Savaş'ın kullandığı kamyon, Saraçlar Mahallesi İhsangazi kavşağında, Uğur Bağçe idaresindeki otomobille çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü ile beraberindeki İlhan Yılmaz, Yusuf Yalçın Kapı, Faik Salcı, Ahmet Sirkecioğlu ve Yılmaz Çeltikçi yaralandı.
Otomobilde sıkışan yaralılar itfaiye, UMKE ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından çıkarılarak kentteki hastanelere kaldırıldı.
[Fotoğraf: AA]
Yaralılardan Yılmaz Çeltikçi ve İlhan Yılmaz'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Etiketler: trafik Kazası kastamonu haberleriSon Güncelleme: 12 Şubat 2020 Çarşamba 15:16
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