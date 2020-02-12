Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2020 yılında yapılacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) merkezi yerleştirme takvimini açıkladı.

KPSS ne zaman yapılacak?

2020-KPSS Lisans sınavı yani Kamu Personel Seçme Sınavı’nın Genel Yetenek- Genel Kültür oturumu 19 Temmuz’da yapılacak.

2020 KPSS Alan Bilgisi sınavları ise 25-26 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı (ÖABT) ise 9 Ağustos’ta olacak.

KPSS Ön Lisans sınavı 18 Ekim’de KPSS Ortaöğretim sınavı ise 8 Kasım’da yapılacak.

KPSS başvuruları ne zaman yapılacak?

Lisans

5 Mayıs’ta başlayacak olan 2020 KPSS Lisans sınavı başvuruları 15 gün sürecek. Başvurular 20 Mayıs’ta sona erecek.

Geç başvuru günü ise 9 Haziran 2020’den 10 Haziran 2020 saat 23:59’a kadar.

Önlisans

12-25 Ağustos tarihleri arasında KPSS Ön Lisans sınavı için başvurular alınacak.

8 Eylül 2020 ile 9 Eylül 2020 saat 23:59 arasında da geç başvuru dönemi.

Ortaöğretim

KPSS Ortaöğretim başvuruları ise 21 Ağustos ile 7 Eylül arasında alınacak.

22 Eylül’den 23 Eylül 23:59’a kadar olan bir günlük süreçte de adaylar başvuru yapabilecek.

Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınav başvuru tarihleri 29 Eylül- 7 Ekim

Din Hizmetleri Alan Bilgisi’nden sınava girecek olan adaylar, 29 Eylül- 7 Ekim’de başvuru yapacak. Sınav tarihi ise 22 Kasım.

ALES ne zaman?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-1) 3 Mayıs'ta yapılacak, sonuçları ise 28 Mayıs'ta açıklanacak. 20 Eylül'de gerçekleştirilecek ALES/2'nin sonuçları 15 Ekim'de, 29 Kasım'da düzenlenecek ALES/3'ün sonuçları da 24 Aralık'ta ilan edilecek.