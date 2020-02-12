Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bakanlığın taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanına göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 8 bin 844 sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz" denildi.

Sağlık Bakanlığı hangi unvanlarda alım yapacak?

Açıklamada hangi unvanlarda personel istihdam edileceğine de değinildi.

"Bu kapsamda, 3 bin 762'si hemşire, bin 91'i ebe ve 3 bin 476'sı sağlık teknisyeni-sağlık teknikeri olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında alım yapılacak.”

Tercihler ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanı Koca tercih tarihlerine ilişkin “Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlandıktan sonra adaylar, tercihlerini 14-20 Şubat 2020 tarihleri arasında yapabilecek. Duyurular, Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresinden takip edilebilir." dedi.

Adaylar tercihlerini, 14-20 Şubat 2020 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebilecekler. İnternetten tercih gönderme işlemleri 20 Şubat 2020 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.

ÖSYM kılavuzu yayınlandı

8 bin 844 sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin kılavuz ÖSYM’nin internet sitesinden yayınlandı. ÖSYM'nin yayınladığı kılavuza "https://www.osym.gov.tr/TR,19244/kpss-20204-saglik-bakanliginin-sozlesmeli-pozisyonlarina-yerlestirme-yapmak-icin-tercih-kilavuzu-ve-tablolar.html" linkinden ulaşılabilir.

Tercih yapabilmek için gerekli şartlar neler?

Adayların sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için, 22 Temmuz 2018, 7 Ekim 2018 ve 4 Kasım 2018 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2018-KPSS Lisans, 2018-KPSS Ortaöğretim ve 2018-KPSS Ön Lisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekiyor.

Yerleştirme işlemlerinde, ortaöğretim mezunları için KPSSP94, önlisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacak.

Adaylar sınava girdikleri öğrenim düzeyindeki pozisyonlardan tercih yapmak zorunda. Sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olamama ya da sınava girdikten sonra daha üst öğrenim düzeyinde diploma almış olmak gibi nedenlerle sınava girilen öğrenim düzeyinde değişiklik yapılamıyor.

Esas planlama çalışmaları bitti

Bakan Koca, 2020 yılı sözleşmeli sağlık personeli alımına esas planlama çalışmalarının da bittiğini vurgulayarak, "Pozisyon ihdası ve açıktan atama izni için ilgili kurumlarla görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.

Atamaların, vatandaşlara daha nitelikli sağlık hizmeti sunulmasında önemli katkılar sağlayacağına inandığını belirten Koca, atamaların sağlık camiasına hayırlı olması temennisinde bulundu.