İstanbul Bakırköy'de, yüksek tansiyon ve şeker hastası olduğu belirtilen bir kişi, rahatsızlık geçirerek garaj önüne park eden araca bilinçsiz bir şekilde ileri geri manevra yaprak çarpmaya başladı. Şahsın aracı, otopark girişindeki duvara çarparak durabildi.

Trafik ekipleri tarafından yapılan kontrolde, sürücünün alkollü olmadığı tespit edildi ve taraflara maddi hasarlı trafik raporu düzenlendi.

[Fotoğraf: DHA]