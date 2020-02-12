Kayseri'de, 2018 yılının eylül ayında Yamula Barajı kıyısındaki Taşhan Mahallesi'nde yapılan kazılarda fil, üç toynaklı at, bovidae ve gergedana ait 7,5 milyon yıllık fosiller bulundu.

Aynı bölgede geçen yıl temmuz ayındaki kazılarda ise zürafa kafatası bulundu. Yaklaşık 3 gün süren kurtarma kazısı sonrasında 7,5 milyon yıllık zürafa kafatası alçı ceket yöntemiyle topraktan çıkarıldı.

[Fotoğraf: DHA]

Temizlenmesi için Kayseri Bilim Merkezine getirilen zürafa kafatası, yapılan çalışma ile önce alçıdan arındırıldı. Büyüklüğü ile dikkat çeken zürafa kafatasının şu ana kadar yüzde 60'ı temizlendi.

Müzede sergilenecek

Uzman Antropolog Ömer Dağ, zürafa kafatasının 7,5 milyon yıllık geçmişi ile önemli bir tür olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

"Taşhan bölgesinde yaptığımız kazılarda zürafaya ait kafatasını bulduk. Kafatasına zarar gelmemesi için alçı ceket yöntemi uyguladık. Fosili laboratuvar ortamına getirdik. Kafatasının 7,5 milyon yıllık olmasına rağmen korunma durumu çok iyi. Kafatasında herhangi noksanlık ve kırıklık yok. 25 gündür zürafa kafatasının konservasyon işlerini yapıyoruz. Fosilin tanımlanması, incelenmesi laboratuvar ortamında yapılıyor."

[Fotoğraf: DHA]

Fosil, 2 ay içinde temizlenerek Paleontoloji ve Fosil Müzesinde sergilenecek.