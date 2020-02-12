Haber Giriş:
Adnan Oktar soruşturmasında aranan şüpheli yakalandı
Adnan oktar suç örgütü soruşturması kapsamında aranan Turgat A. İstanbul'da gözaltına alındı.
İstihbarat ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ekipleri, Adnan Oktar organize suç örgütü soruşturması ile "müstehcenlik" suçlamasıyla aranan Turgut A'nın Kadıköy'de bir adreste saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, Turgut A. ile saklanmasına yardım ettiği ileri sürülen İ.E.U'yu yakaladı.
Etiketler: Adnan Oktar soruşturmasıSon Güncelleme: 12 Şubat 2020 Çarşamba 14:44
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