Haber Giriş: Kaynak: İHA
Elazığ'da okullar 24 Şubat'ta açılacak
[Fotoğraf: AA ]
Elazığ'da deprem nedeniyle kapalı olan okulların açılma tarihi 24 Şubat'a ertelendi.
Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8'lik depremde aralarında okullarında bulunduğu bir çok yapı zarar görmüştü.
Depremde evleri hasar görenler ise AFAD ve Kızılay tarafından kurulan çadırların yanı sıra okul, kapalı spor salonları,yurt ve misafirhanelere yerleştirildi. Konteyner kentlerin kurulması ve yıkılacak okullardaki öğrencilerin diğer okullara kaydırılması için eğitim öğretimin 17 Şubat'ta açılması planlandı.
Ancak çalışmaların henüz bitmemesi üzerine eğitim öğretim yılının ikinci yarısının 24 Şubat'ta başlaması kararı alındı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "17 Şubat 2020 tarihinde açılması planlanan eğitim kurumlarımızın açılış tarihi, 24 Şubat 2020 tarihine ertelenmiştir" denildi.
Etiketler: son dakika elazığ'da deprem Elazığ depremSon Güncelleme: 12 Şubat 2020 Çarşamba 15:44
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