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Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın ile Jeffrey İdlib'i görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kalın-Jeffrey görüşmesinde İdlib'de rejim tarafından Türk gözlem noktalarının hedef alınmasının kabul edilemez olduğu ifade edildi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey bir araya geldi.
Görüşmede, İdlib'de rejim tarafından Türk gözlem noktalarının hedef alınmasının kabul edilemez olduğu ifade edildi.
Türkiye'nin kararlılığı vurgulandı
Kalın-Jeffrey görüşmesinde, İdlib mutabakatı kapsamında Türk askeri ve sivillerin korunması konusunda Türkiye’nin kararlılığı güçlü şekilde vurgulandı.
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