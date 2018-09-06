Van Gölü'nü kirlilikten kurtaracak proje

Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) tarafından Van Gölü'nde yaşanan kirliliğin önüne geçebilmek için hazırlanan proje kapsamındaki çalışmalar devam ediyor.

Yaklaşık 87 milyon liraya ihalesi yapılan ve gölün kirlilikten kurtarılması için büyük öneme sahip "Van Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi" projesi kapsamında inşaat çalışmaları sürüyor.

VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş ve Doğa Gözcüleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ayşegül Bitiktaş proje çalışmalarının sürdürüldüğü İskele Mahallesi'ndeki şantiyeyi ziyaret ederek bilgi aldı.

Tekataş, burada yaptığı açıklamada, projenin tamamlanmasıyla teknoloji ve kapasite olarak Türkiye'nin en büyük ileri arıtma tesisini kuracaklarını belirterek, "Şu anda Van Gölü kirliliği ile ilgili bir algı çalışması var. Yüzüncü Yıl Üniversitesi kirlilikle ilgili açıklamayı yaptı. O kirliliğin sebebinin alglerin patlamasından kaynaklandığını açıkladı." dedi.

Gölde kirliliğin yeni başlamadığını, geçmişten bu yana devam ettiğini anlatan Tekataş, mevcut arıtma tesisinin yıllar boyunca tam kapasiteli çalıştırılamadığını vurguladı.

Tekataş, şehrin atıklarının yüzde 75'inin yıllardır arıtılmadan göle akıtıldığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Yerel seçimlerin yaklaştığı bir dönemde art niyetli insanların Van Gölü üzerinden siyaset yapmasını çok çirkin buluyorum. İnsanları yanlış yönlendirmek kimseye hiçbir şey kazandırmaz. Art niyetli insanların hepsi buraya gelsinler, yapılan çalışmaları görüp bizlerden bilgi alsınlar. Van Gölü'nün kurtarılması için gövdemizi taşın altına koyduk. Biraz ellerini vicdanlarına koysunlar, bu halkı hiç kimsenin kandırmaya hakkı yok."

Halkın parasını halka hizmet için harcadıklarını vurgulayan Tekataş, "335 milyon liralık borca rağmen bunu yapıyoruz. Hem bu projeleri yapıyoruz hem de onların (eski belediye yönetimi) bıraktığı borçları ödüyoruz. Van Gölü, Van'ın ve Türkiye'nin en büyük değeridir. Biz bu değere kıymet veriyoruz." diye konuştu.

Dernek Başkanı Bitiktaş da gölde yaşayan inci kefalinin geleceğinin bu projeye bağlı olduğunu söyledi.

Van Gölü'nün Türkiye'nin en temiz göllerinden biri olduğuna işaret eden Bitiktaş, "Arıtma tesisi göl için hayati önem taşıyor. Şu anda kullanımda olan arıtma tesisi ne yazık ki çalışmıyor. Yeni yapılmaya başlanan tesisin bir an önce faaliyete geçip tam kapasiteyle çalışması gerekiyor. Gölün korunması için atılan önemli bir adım olarak görüyoruz." dedi.

Kaynak: AA