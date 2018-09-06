SOLOTÜRK Eskişehir'de akrobasi pilotlarına gösteri yapacak

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Eskişehir Sivrihisar'da 15-16 Eylül'de gerçekleştirilecek "Sivrihisar Hava Gösterileri 2018"e katılacak.

Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'nde bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek "Sivrihisar Uluslararası Hava Gösterileri 2018"de, milli akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk ile kızı, ülkenin ilk sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk, Hollandalı akrobasi pilotu Frank van Houten, İngiliz pilot Bob Pooler ile birçok yerli ve yabancı pilot becerilerini sergileyecek.

Türk Hava Kuvvetlerinin sahip olduğu modern ve yüksek performanslı F-16 uçağının kabiliyetlerini, kullanımı için gereken yüksek seviyedeki bilgi ve beceriyi izleyiciye gösteri şeklinde sunan SOLOTÜRK de Türkiye'nin yanı sıra ABD, İngiltere, Almanya, Hollanda, Macaristan ve Slovakya'dan gelecek akrobasi pilotları ve hava sporlarına gönül verenlere unutulmaz anlar yaşatacak.

İki gün sürecek gösteriler ücretsiz olarak izlenebilecek.

Kaynak: AA