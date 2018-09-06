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Türkiye Afganistan'daki terör saldırılarını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de 20 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarını kınadı.

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Türkiye Afganistandaki terör saldırılarını kınadı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kabil'de bir spor salonunda peş peşe meydana gelen terör saldırıları sonucunda güvenlik görevlileri ve gazeteciler de dahil olmak üzere çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu hain terör saldırısını kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost Afganistan hükümetine ve kardeş Afganistan halkına başsağlığı ve yaralananlara acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kabil'de dün peş peşe düzenlenen 2 ayrı intihar saldırısında 20 kişi yaşamını yitirmiş, 70 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan çoğunun durumu ağır olduğu için ölü sayısının artmasından endişe duyuluyor.

Kaynak: AA

Etiketler: türkiye, Dışişleri Bakanlığı, Afganistan
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