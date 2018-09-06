Meteoroloji'den İstanbul Sarıyer'de sel uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul Sarıyer'de sel riskinin olduğunu belirtti. Meteroloji'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son radar ve uydu görüntüleri ve gerçekleşen yağışlar dikkate alındığında İstanbul'un Sarıyer ilçesinde sel riski bulunmaktadır. Söz konusu ilçede; köprü, menfez ve benzeri yapılarda, derelerin yan kollarının birleşim yerlerinde ve akış güvenliğinin kritik olduğu noktalarda meydana gelebilecek taşkınlara karşı vatandaşlarımızın, ilgili kurum ve kuruluşların hazırlıklı ve dikkatli olması önem arz etmektedir."

Çayırbaşı Tüneli kapandı

Sarıyer'de etkili olan yağış nedeniyle Çayırbaşı Tüneli kapandı. Araçlar tünel girişinde beklerken iş makinlerinin temizleme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: DHA



