Doğu Anadolu'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu Bölgesi'nin genelinde hava parçalı ve az bulutlu açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu geçecek.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde olacağı bölgede, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars ve Ardahan'da 9, Erzurum ve Ağrı'da 11, Tunceli'de 15, Erzincan'da 16, Iğdır'da 17 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek hava sıcaklığının Tunceli'de 35, Iğdır'da 33, Erzincan'da 32, Ağrı'da 30, Erzurum'da 28, Kars'ta 27, Ardahan'da 26 derece olması bekleniyor.

Kaynak: AA