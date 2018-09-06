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Bedelli askerlikte 2. celp bilgileri e-Devlet'te yayımlandı

Bedelli askerlikte 2. celp döneminde silah altına alınacak yükümlülerin sevk tarihleri, birlik ve yoklama bilgileri e-devlet adresinden yayımlandı.

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Bedelli askerlikte 2. celp bilgileri e-Devlette yayımlandı

Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik 2. celp döneminde silah altına alınacak yükümlülerin bilgilerini e-devlet üzerinden açıkladı.

41 bin 631 yükümlünün sevk tarihleri, birlik ve yoklama bilgileri belli oldu. Yükümlülerin cep telefonlarına da bilgilendirme mesajları gönderildi. Bu kişiler 6 Ekim'de silah altına alınacak.

Öte yandan duyuruda bedelli askerliğe başvuru sayısı da açıklandı.

6 Eylül itibariyle bedelli askerlik hizmeti için başvuran yükümlü sayısı 474 bin 955 oldu. 15 bin liralık ücreti yatırıp başvurusunu tamamlayanların sayısı ise 125 bin 344.

Kaynak: TRT Haber 

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