Bedelli askerlikte 2. celp bilgileri e-Devlet'te yayımlandı

Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik 2. celp döneminde silah altına alınacak yükümlülerin bilgilerini e-devlet üzerinden açıkladı.

41 bin 631 yükümlünün sevk tarihleri, birlik ve yoklama bilgileri belli oldu. Yükümlülerin cep telefonlarına da bilgilendirme mesajları gönderildi. Bu kişiler 6 Ekim'de silah altına alınacak.

Öte yandan duyuruda bedelli askerliğe başvuru sayısı da açıklandı.

6 Eylül itibariyle bedelli askerlik hizmeti için başvuran yükümlü sayısı 474 bin 955 oldu. 15 bin liralık ücreti yatırıp başvurusunu tamamlayanların sayısı ise 125 bin 344.

Kaynak: TRT Haber