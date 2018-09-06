  • 06 EYLÜL 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • DOLAR 6.627
    EURO 7.721
  • BIST 93646.27
    ALTIN 254.911
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Pet şişelerle İstanbulkart'a dolum yapılacak

Pet şişelerle İstanbulkart'a dolum yapılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Akıllı Konteyner projesiyle pet şişeler geri dönüşüme kazandırılacak. Pet şişelerle İstanbulkart'a yükleme yapılacak.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Pet şişelerle İstanbulkarta dolum yapılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi çevreci bir hizmeti daha devreye sokmaya hazırlanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde bulunan Atık Yönetimi Müdürlüğü ile İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş.'nin (İSBAK) ortaklığıyla 'Akıllı Konteyner' projesi hazırlandığını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin resmi Twitter hesabından duyurulan yenilikle, çevreye büyük zararı olan pet şişeler hem geri dönüşüme katkı sağlayacak, hem de İstanbulkart’a dolum yapılacak.

 


 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: pet şişe, İstanbulkart, Akıllı Şehir Çözümleri Üretimi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER