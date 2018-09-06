Pet şişelerle İstanbulkart'a dolum yapılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi çevreci bir hizmeti daha devreye sokmaya hazırlanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde bulunan Atık Yönetimi Müdürlüğü ile İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş.'nin (İSBAK) ortaklığıyla 'Akıllı Konteyner' projesi hazırlandığını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin resmi Twitter hesabından duyurulan yenilikle, çevreye büyük zararı olan pet şişeler hem geri dönüşüme katkı sağlayacak, hem de İstanbulkart’a dolum yapılacak.

Atık Yönetimi Müdürlüğümüz ile iştirakimiz İSBAK tarafından projelendirilen Akıllı Konteyner sayesinde; pet şişeler ile hem İstanbulkart’a yükleme yapılacak hem de çevreye katkı sağlanacak. “Akıllı Şehir Çözümleri Üretimi” ve “Katı Atık Yönetiminde” öncü olmaya devam ediyoruz. pic.twitter.com/Rlp3Kx6tpJ — İstanbul Büyükşehir (@istanbulbld) 5 Eylül 2018

Kaynak: TRT Haber