Balıkesir'de aşırı yağış nedeniyle cami minaresi yıkıldı

Balıkesir Kepsut'ta akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağmur ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Şiddetli yağış rüzgarın da etkisiyle merkezde bulunan Çınarlı Camii’nin minaresinin yıkılmasına neden oldu. Asırlık çınar ağaçlarının dalları kırılarak devrilirken, elektrik hatlarında da arızaya neden oldu.

Aşırı yağış nedeniyle belediyede acil kriz masası oluşturularak tüm belediye çalışanları doğabilecek olumsuzluklara karşın seferber edildi. İlçenin kurtuluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikler ve konser iptal edildi.

Yıkılan minarenin enkazı kaldırılırken, olayda yaralanan olmadı.

Kaynak: İHA