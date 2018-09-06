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Karabük'te trafo merkezinde yangın

Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki trafo merkezinde çıkan yangın nedeniyle 5 mahalle ile Safranbolu, Eflani ve Ovacık ilçelerine elektrik verilemiyor.

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Karabükte trafo merkezinde yangın

Trafo merkezinde çıkan yangın nedeniyle 5 mahalle ile Safranbolu, Eflani ve Ovacık ilçelerinde elektrikler kesildi.

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Safranbolu Trafo Merkezi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden görevliler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yer altında bulunan kabloların alev alması nedeniyle zor anlar yaşadı. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı trafo merkezindeki yangın yaklaşık 3 saatte söndürüldü.

Hasara yol açan yangın nedeniyle Karabük'ün 5 mahallesi ile Safranbolu, Eflani ve Ovacık ilçelerinin tamamına elektrik verilemiyor.

Kaynak: AA

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