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ÖSYM Başkanlığına Prof. Dr. Halis Aygün atandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığına Prof. Dr. Halis Aygün atandı.

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ÖSYM Başkanlığına Prof. Dr. Halis Aygün atandı

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Etiketler: ösym, Prof. Dr. Halis Aygün
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