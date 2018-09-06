Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığına Prof. Dr. Halis Aygün atandı.
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ÖSYM Başkanlığına Prof. Dr. Halis Aygün atandı
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