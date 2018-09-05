Silahla havaya ateş açan Gençlik ve Spor İl Müdürü açığa alındı

Şanlıurfa'da Kardeşlik ve Spor Projesi kapsamında bir etkinlik düzenlendi. Sanatçı Onur Şan’ın sahnede türkü söylediği sırada, Şanlıurfa Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Kerküş havaya ateş açtı.

Geçen ay yaşanan olayın görüntülerinin sosyal medyada yayınlaması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Açığa alınan Gençlik ve Spor İl Müdürü hakkında idari soruşturma açıldı.

Adıyaman’da aynı manzara

Adıyaman Çemberlitaş köyündeki düğünde de, birkaç kişi havaya ateş açtı.

Düğünde tehlikenin farkında olmayan çok sayıda çocuk vardı. Bu silahlı eğlence, kazasız belasız sona erdi.

Kaynak: İHA