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İzmir'de terör operasyonu: 11 gözaltı

İzmir'de sosyal medya aracılığıyla terör örgütü PKK/KCK ile sol terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları belirlenen 11 zanlı gözaltına alındı.

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İzmirde terör operasyonu: 11 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik soruşturma kapsamında PKK/KCK ile sol terör örgütlerinin propagandasını sosyal medya aracılığıyla yaptıkları tespit edilen 13 şüpheliyle ilgili gözaltı kararı verildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin bu sabah kent merkezi ile Aliağa, Bergama, Torbalı ve Seferihisar ilçelerinde düzenlediği operasyonda 11 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda örgütsel doküman ele geçirilirken, dijital verilere incelenmek üzere el konuldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar İzmir Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA

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