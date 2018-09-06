Marmara'da kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek.

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölge genelinde, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Yağışların bölgenin doğusunda (Kocaeli, Sakarya, Yalova, İstanbul'un doğusu ve boğaz çevresi) kuvvetli (21-50 kg/m2) olması öngörülüyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta, yağış anında kuvvetli olarak eseceği öngörülen bölgede, belirtilen illerde kuvvetli yağış beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Sarıyer'de sel riski

Radar ve uydu görüntüleri çerçevesinde yağışlar da dikkate alındığında, İstanbul'un Sarıyer ilçesinde sel riski bulunduğu ifade edilerek, ilçede, köprü ve menfez gibi yapılarda, derelerin yan kollarının birleşim yerlerinde ve akış güvenliğinin kritik olduğu noktalarda meydana gelebilecek taşkınlara karşı vatandaşların ve ilgili birimlerin hazırlıklı ve dikkatli olmasının önemli olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA