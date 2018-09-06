  • 06 EYLÜL 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • DOLAR 6.584
    EURO 7.678
  • BIST 93845.03
    ALTIN 254.977
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Marmara'da kuvvetli yağış bekleniyor

Marmara'da kuvvetli yağış bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışlar Kocaeli, Sakarya, Yalova, İstanbul'un doğusu ve Boğaz çevresinde kuvvetli olacak.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Marmarada kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek.

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölge genelinde, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Yağışların bölgenin doğusunda (Kocaeli, Sakarya, Yalova, İstanbul'un doğusu ve boğaz çevresi) kuvvetli (21-50 kg/m2) olması öngörülüyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta, yağış anında kuvvetli olarak eseceği öngörülen bölgede, belirtilen illerde kuvvetli yağış beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Sarıyer'de sel riski

Radar ve uydu görüntüleri çerçevesinde yağışlar da dikkate alındığında, İstanbul'un Sarıyer ilçesinde sel riski bulunduğu ifade edilerek, ilçede, köprü ve menfez gibi yapılarda, derelerin yan kollarının birleşim yerlerinde ve akış güvenliğinin kritik olduğu noktalarda meydana gelebilecek taşkınlara karşı vatandaşların ve ilgili birimlerin hazırlıklı ve dikkatli olmasının önemli olduğu kaydedildi. 

Kaynak: AA

Etiketler: Marmara, hava sıcaklığı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER