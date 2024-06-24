Van Gölü'nde kaybolan kişiyi arama çalışmaları 5'nci gününde

Tuşba ilçesi Çarpanak Adası yakınlarındaki Van Gölü'ne 20 Haziran'da göle giren Ahmet Hilmi Hanalp, akıntıya kapılıp kayboldu.

Hanalp'ın bulunması için Van Sahil Güvenlik Komutanlığı, Van Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği, Van Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri göl üzerinde tekne ve botlarla arama çalışması yürütürken, dalgıçlar da 25 metre derinliğe kadar dalışlar yapıyor.

Yaklaşık 40 kişilik ekiple sürdürülen arama çalışmalarında, uzaktan kumandalı su altı aracı (ROV) ve sonar cihazı kullanılırken, Mobil Radar Aracı (MORAD) ile göl üzerinde tarama yapılarak hareketlilik olup olmadığı kontrol ediliyor.

Samsun Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan talep edilen Yanal Taramalı Sonar (YTS) cihaz da 2 gündür çalışmalarda kullanılıyor. 5'inci güne giren arama çalışmalarında şu ana kadar herhangi bir ize rastlanılmazken, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın dalgıç ekibi, gölün 25 metre derinliğine kadar dalış yaptı.