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Türkiye
AA 24.06.2024 10:49

Seyir halindeki yolcu otobüsünde korkutan yangın

Amasya'nın Suluova ilçesinde, seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü. Tahliye edilen otobüsteki yolcular, yola başka araçlarla devam etti.

Seyir halindeki yolcu otobüsünde korkutan yangın
[Fotograf: AA]

İstanbul'dan Samsun'un Bafra ilçesine giden Cemal Sağlam idaresindeki yolcu otobüsünün motor bölümünden, Samsun-Ankara kara yolu Şehzadeler Tüneli mevkisinde duman çıkmaya başladı.

Dumanın, otobüsün içine dolması üzerine sürücü, aracı yol kenarına park ederek, otobüste bulunan 38 yolcuyu tahliye etti.

Haber verilmesiyle bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Otobüs sürücüsü ve yoldan geçen diğer araçların sürücülerinin ilk müdahaleyi yangın tüpleriyle yapmasının ardından gelen Suluova ve Merzifon belediyeleri itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

Dumandan etkilenen 3 yolcuya, sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahale edildi.

Yangın nedeniyle yeniden çalıştırılamayan otobüsün yolcuları, yola başka araçlarla devam etti.

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