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Türkiye
AA 24.06.2024 10:55

Adana'da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, kamyonet ve tırın çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Adana'da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı
[Fotograf: AA]

Sarımazı Mahallesi Ceyhan-Erzin kara yolunda, Recep I. yönetimindeki tır ile Osman Utan idaresindeki kamyonet çarpıştı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Adana'da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde kamyonet sürücüsü Utan ile aynı araçtaki İzzet Kartal ve Osman Çoban'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 1'i kadın 2 kişi de ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinin, kaza yerindeki incelemeleri sürüyor.

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