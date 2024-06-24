Adana'da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Sarımazı Mahallesi Ceyhan-Erzin kara yolunda, Recep I. yönetimindeki tır ile Osman Utan idaresindeki kamyonet çarpıştı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde kamyonet sürücüsü Utan ile aynı araçtaki İzzet Kartal ve Osman Çoban'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 1'i kadın 2 kişi de ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinin, kaza yerindeki incelemeleri sürüyor.