Valiler Buluşması programı sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dün başlayan "Valiler Buluşması" programındaki konuşmasında, Türkiye'nin deprem başta olmak üzere doğal afet riskiyle yaşayan bir ülke olduğunu belirtti.

Türkiye'nin, en son 6 Şubat'ta asrın en büyük tabii afetlerinden biriyle yara aldığını ifade eden Erdoğan, kriz ve afet yönetiminin ne kadar mühim olduğunun net biçimde görüldüğünü dile getirdi.

Erdoğan, bir daha benzer durumlarla karşılaşmamak için hükümetin gereken her türlü tedbiri aldığını, bu sürecin aynı zamanda hızlı karar alabilen, çok boyutlu düşünebilen, elini taşın altına koyabilen idarecilerin değerini de gösterdiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir adım atmadan önce merkezden talimat bekleyen, gönüllere, hanelere, kalplere giremeyen kimi yöneticiler maalesef devletimizin çabalarına da gölge düşürdü. Görevini doğru yapmayan memurların halka bir günde verdikleri zararı adaletli bir sultanın belki de uzun süren adaletli yönetimi bile gideremez. Sizin sorumluluğunuz işte bu derece önemli, kritik ve hassastır. Dolayısıyla illerimizde şahsımı temsilen görev yapan siz valilerimize çok hayati vazifeler düştüğünü bugün bir kez daha hatırlatmak istiyorum." diye konuştu.

"Valilerimiz, illerin sivil toplum kuruluşlarıyla etkili bir çalışma düzenini sürdürüyor"

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş da "Valiler Buluşması" programının, TBMM Tören Salonu'nda düzenlenen bölümünde konuşma yaptı.

Valilerin, "milletle devlet arasında köprü olmak" vasfını artırarak sürdürmelerini isteyen Kurtulmuş, ayrıca valilerin en önemli sorumluluklarından birisinin de "adaletin temin edilmesi" olduğunu söyledi.

İstişare mekanizmasına da sıklıkla başvurulmasının önemini dile getiren Kurtulmuş, "İllere gittiğim zaman görüyorum ve gördükçe de büyük memnuniyet duyuyorum, valilerimiz, illerin sivil toplum kuruluşlarıyla, kanaat önderleriyle etkili bir çalışma düzenini sürdürüyor. İnanın ki önümüzdeki süreçte böylesine önemli, istişareye ve istişarenin ortaya çıkardığı ortak akla her zamankinden daha çok ihtiyacımız olacak." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde valilere hitap etti. Yılmaz, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, insan odaklı yönetim anlayışlarını, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal kalkınma hedeflerini ele aldıklarını belirtti.

"Mahkeme kadıya mülk değil' anlayışıyla hareket etmeli"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise programın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen bölümündeki konuşmasında, Mülki İdare Teşkilatının, devletin sürekliliğini sağlayan, milletle devlet arasındaki bağı güçlü tutan en önemli yapı taşlarından biri olduğuna işaret etti.

Yerlikaya, "Valilerimiz, gönüllerde iz bırakmalıdır. Görev yaptığınız müddetçe hedefiniz, 'İyi ki bu valimiz var, biz ondan razıyız, Allah da ondan razı olsun' dedirtmek olmalıdır. Valilerimiz, 'Mahkeme kadıya mülk değil' anlayışıyla hareket etmeli, görev ve sorumluluğunu milletimizin duasını kazanmak için yerine getirmelidir." diye konuştu.

Kabine üyeleri tecrübelerini aktardı

Valiler Buluşması'nın oturumlarına katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile MİT Başkanı İbrahim Kalın valilere tecrübelerini aktardı.