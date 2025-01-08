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Türkiye
AA 08.01.2025 21:49

Siirt'te askeri helikopter uçuruma düşen kişi için havalandı

Siirt'in Eruh ilçesinde hayvan otlatırken domuz sürüsünün saldırısına uğraması sonucu uçuruma düşen kişi, helikopterle hastaneye sevk edildi.

Siirt'te askeri helikopter uçuruma düşen kişi için havalandı
[Fotograf: DHA]

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçenin Dadaklı köyü Mazı Tepe bölgesinde hayvan otlatan Hasan Toprak, domuz sürüsünün saldırısına uğradı.

Kaçmaya çalışan Toprak, uçuruma düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma komando ve güvenlik korucuları sevk edildi.

Ekipler, yürüttükleri çalışmayla yaralanan Toprak'ı bulunduğu yerden kurtardı.

Toprak, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığına ait helikopter ile Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Hasan Toprak'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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