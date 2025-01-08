Marmara'da kirlilikle mücadele için 2 günde 161 denetim yapıldı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Marmara Denizi'ne kıyısı olan 7 ilde eş zamanlı denetim ve izleme çalışması başlatıldığı ifade edildi.

Açıklamada, 2 günde 161 denetim gerçekleştirildiği belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Kurulu kapasitesi 5 bin metreküp üzerinde olan 146 atık arıtma tesisindeki kirleticileri sürekli izleme merkezlerinden online olarak takip ediyoruz. Bin metreküpün üzerinde atık su deşarjı olan işletmeleri sürekli izleme merkezi kapsamına aldık. Denetim kapsamına alınan tesislerin çıkışlarından, gerekli analizleri yapılmak üzere atık su numuneleri topladık. İzleme ve denetim çalışmalarımızı düzenli olarak sürdüreceğiz."