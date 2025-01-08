Duman 8.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 08.01.2025 17:27

Marmara'da kirlilikle mücadele için 2 günde 161 denetim yapıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Marmara Denizi'ne kıyısı olan 7 ilde eş zamanlı olarak denetim ve izleme çalışması başlatıldığını, 2 günde 161 denetim yapıldığını duyurdu.

Marmara'da kirlilikle mücadele için 2 günde 161 denetim yapıldı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Marmara Denizi'ne kıyısı olan 7 ilde eş zamanlı denetim ve izleme çalışması başlatıldığı ifade edildi.

Marmara'da kirlilikle mücadele için 2 günde 161 denetim yapıldı

Açıklamada, 2 günde 161 denetim gerçekleştirildiği belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Kurulu kapasitesi 5 bin metreküp üzerinde olan 146 atık arıtma tesisindeki kirleticileri sürekli izleme merkezlerinden online olarak takip ediyoruz. Bin metreküpün üzerinde atık su deşarjı olan işletmeleri sürekli izleme merkezi kapsamına aldık. Denetim kapsamına alınan tesislerin çıkışlarından, gerekli analizleri yapılmak üzere atık su numuneleri topladık. İzleme ve denetim çalışmalarımızı düzenli olarak sürdüreceğiz."

ETİKETLER
Marmara Denizi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Deniz Kirliliği
Sıradaki Haber
İzmir'de belediye çalışanlarının eylemi nedeniyle sokaklarda çöp yığınları oluştu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:13
Trump, "sus payı" davasında duruşmanın ertelenmesi için Yüksek Mahkemeye başvurdu
17:32
Bakan Güler, Almanya Savunma Bakanı Pistorius ile görüştü
17:26
İtalyan Alpleri'nde kaybolan 2 dağcıdan birinin cesedine ulaşıldı
17:20
KVKK ile TİHEK arasında işbirliği protokolü imzalandı
16:50
İzmir'de belediye çalışanlarının eylemi nedeniyle sokaklarda çöp yığınları oluştu
17:35
Polis Şeyda Yılmaz’ı şehit eden sanık hakkında karar
Cakarta'daki Ragunan Vahşi Yaşam Parkı yeni zürafa yavrusu Rajaka’yı ağırlıyor
Cakarta'daki Ragunan Vahşi Yaşam Parkı yeni zürafa yavrusu Rajaka’yı ağırlıyor
FOTO FOKUS
Suriye'de enerji krizi devam ediyor
Suriye'de enerji krizi devam ediyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ