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Türkiye
İHA 08.01.2025 16:26

'Polisiz' yalanıyla 1,3 milyon liralık vurgun yaptılar

Antalya'da, kendilerini polis olarak tanıttıkları iki kişiyi ziynet eşyalarıyla birlikte toplamda 1 milyon 273 bin lira dolandıran 3 şüpheli yakalandı.

'Polisiz' yalanıyla 1,3 milyon liralık vurgun yaptılar

Telefonda kendisini İl Göç İdaresinde görevli polis olarak tanıtan şüpheliler, R.J'yi baskı altına alarak yaklaşık değeri 923 bin lirası tutarındaki para ve ziynet eşyasını aldı.

Şüpheliler aynı yöntemle bu sefer F.K'dan da yaklaşık 350 bin değerinde ziynet eşyasını elden aldı. Şikayetler üzerine harekete geçen Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, M.O, A.A. ve İ.A.B. isimli şahısları yakaladı.

Şüphelilerden elde edilen ve müştekilere ait olduğu tespit edilen 760 bin 570 nakit Türk lirası, 450 bin lira değerinde ziynet eşyası, bir miktar döviz ile cep telefonlarına ve sim kartlarınael  konuldu. "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan adli makamlara sevk edilen 3 şahıstan 2’si tutuklandı.

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