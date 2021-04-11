Haber Giriş: 11 Nisan 2021 Pazar 04:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Vadideki yamaçta mahsur kalan 2 genç kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde köpeklerine yem vermek için bağ evlerine giden iki genç, araçları bozulup mahsur kalınca ekipler tarafından kurtarıldı.
Vekse Mahallesi'nde bulunan bağ evlerindeki köpeklerine yem vermek için giden A.P. ve R.K'nin otomobili, geri dönmek isterken arızalandı.
Kar yağışının da artmasıyla zor durumda kalan iki genç, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
[Fotoğraf: AA]
Olay yerine AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, arazi araçlarıyla vadideki bir yamaçta mahsur kalan iki genci kurtardı.
Etiketler: AFAD
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