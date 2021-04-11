Tuna Mahallesi 723 Sokak'taki 5 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Yangın kısa sürede bütün çatıyı kaplayıp yanarken, alevler yan binanın çatısına da sirayet etti.

Vatandaşlar tahliye edildi

Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri binalardaki vatandaşları tahliye etti. Merdivenli araç yardımıyla yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak kısa sürede söndürdü.

[Fotoğraf: DHA]

Öte yandan yangın nedeniyle mahalle sakinleri sokağa döküldü. Polis ekipleri çevredeki vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymadığı gerekçesiyle dağıttı.

Yangın nedeniyle hir iki binada da hasar meydana geldi.