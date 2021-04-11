Haber Giriş: 11 Nisan 2021 Pazar 02:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş nisan karı ile beyaza büründü
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ta nisan ayında yağan kar yağışı nedeniyle kentin yüksek kesimleri ile kuzey ilçeleri beyaza büründü. Ekipler, yolları açık tutabilmek için kar kürüme çalışması başlattı.
Kentte akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanağın ardından gece saatlerinde hava sıcaklığının azalmasıyla kentin yüksek kesimleri ve kuzey ilçelerinde kar yağışı başladı.
Göksun ve Çağlayancerit ilçelerinde kısa sürede cadde ve sokaklar, park halindeki araçlar karla kaplandı.
[Fotoğraf: AA]
Yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan kentte, kısıtlamadan muaf bazı sürücü ve yayalar ise kar yağışına hazırlıksız yakalandıkları için zor anlar yaşadı.
Karayolları ile Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise yolları açık tutabilmek için kar kürüme çalışması başlattı.
Etiketler: Kar Yağışı Koronavirüs Sokağa Çıkma Kısıtlaması
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