Sertavul Geçidi'nde dün gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Öğleden sonra oluşan buzlanma ve tipiden dolayı geçit ulaşıma kapandı.

Araçların yola devam etmesine izin verilmiyor.

130 yolcu, öğretmen evi ve yurtlara yerleştirildi

Karayolları ekiplerinin yolu trafiğe açmak için çalışmaları sürüyor.

Dinlenme tesisini ziyaret eden Mut Kaymakamı Fatih Erdoğan, tipinin devam ettiğini ve yolcuların ihtiyaçlarının giderilmesi için 130 yolcuyu öğretmen evi ve yurtlara yerleştirdiklerini söyledi.