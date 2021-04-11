Dün akşam saatlerinde, Derince Yavuz Sultan Mahallesi Dilek Sokak üzerindeki bir hurda deposunun ofis kısmında yangın çıktı.

İşçilerin ısınmak için yaktığı sobadan sıçrayan kıvılcımlar, kısa sürede ofis olarak kullanılan prefabrik yapının tutuşmasına neden oldu.

[Fotoğraf: DHA]

İtfaiyeye haber veren işçiler, akaryakıt istasyonu yanında bulunan hurda deposunda alevlerin hurda malzemelere sıçramaması için yangın tüpleri ile alevlere müdahale etmeye çalıştı.

Bölgeye giden itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.